Fairy Tail: un cosplay di Aquarius vi infonderà la sua energia

Ci sono tanti anime e manga che prendono come riferimento elementi occidentali. Un esempio è Fairy Tail, il manga nato dal genio di Hiro Mashima e poi reso anche un anime, pronto al ritorno nel 2024 con Fairy Tail: 100 Years Quest. La gilda che dà il nome al manga è la protagonista di questa storia, con i suoi personaggi folgoranti ed esagitati.

La storia segue le avventure della gilda magica Fairy Tail e dei suoi membri, tra cui la protagonista Lucy Heartfilia, ragazza che ha aperto il manga insieme a Natsu Dragneel ed Happy. Lucy è una maga stellare, in grado di invocare spiriti stellari usando le chiavi degli spiriti stellari. Queste chiavi si rifanno alle costellazioni del cielo, ma ci sono alcune chiavi speciali, le chiavi d'oro, ciascuna rappresentante di un diverso segno dello zodiaco. Con queste può chiamare spiriti stellari molto più potenti, ognuno con abilità uniche e personalità distinte.



Tra i suoi spiriti stellari più noti c'è Aquarius, rappresentante dal segno dell'Acquario. Aquarius è una potentissima sirena capace di manipolare l'acqua a suo piacimento. Sebbene sia incredibilmente forte, Aquarius spesso mostra una personalità fredda e distante verso Lucy, spesso lamentandosi per i modi di Lucy o immergendola nell'acqua quando si infuria, nonostante le due siano insieme da tantissimo tempo. Nonostante questo, dimostra di avere un cuore gentile e un profondo legame con la protagonista di Fairy Tail, salvandola in diverse occasioni.



E si prepara a salvarla anche in questa occasione con questo cosplay di Aquarius sirena presente in basso. Kallisi Vamp si tinge di blu con tanto di giara d'acqua e si mette in posa per farsi ammirare in tutta la sua bellezza. E voi quale spirito scegliereste tra quelli in possesso di Lucy?