Fairy Tail: un cosplay di Erza Scarlet nella famosa versione samurai

Dalla sua introduzione in Fairy Tail, Erza Scarlet è stato un personaggio che ha sfoderato più volte la sua magia. Questa costituisce gran parte della sua forza - anche se non è l'unico elemento che rende unico il personaggio della gilda di maghi - e consiste nel trasformarsi facendo uso di varie armature e armi mitiche.

Tra le tante, c'è la famosa Erza Ali d'Argento, una che la porta quasi a somigliare a una valchiria. Ma molto spesso l'eroina di Fairy Tail dai capelli scarlatti finisce per usare una versione samurai, con la ragazza armata di una semplice katana e quasi senza abiti, tolti una fascia di bende per il seno e un pantalone rosso molto largo. Con i capelli raccolti, negli ultimi giorni è stata la cosplayer Seracoss a rappresentarla nella vita reale.

In questa foto si vede in posa il cosplay di Erza Scarlet versione samurai con tutte le caratteristiche prima elencate: fiocco bianco per legare i lunghi capelli rossi, fascia per il seno, pantaloni larghi e poi ovviamente non può mancare il tatuaggio della gilda Fairy Tail in blu sull'avambraccio sinistro. La maga di classe S è pronta a fare furore anche qui.

Intanto Hiro Mashima ha disegnato Erza in una posa particolare in uno dei suoi ultimi disegni a lei dedicato.