Fairy Tail: il cosplay di Jazlyn Skyy mette in risalto le doti di Juvia

Fairy Tail è finito da tempo, ma i fan sono ancora legati al franchise. Nonostante non sia famoso come il manga originale preparato da Hiro Mashima, al momento è infatti in corso Fairy Tail 100 Years Quest, che prosegue con le avventure della sgangherata gilda di maghi. E nel corso di questo sequel abbiamo rivisto personaggi conosciuti.

Tra questi c'è Juvia Lockser, maga della pioggia e che fu inizialmente una antagonista del gruppo di Fairy Tail. Fu però folgorata da Gray Fullbuster e da quel momento in poi cerca di dimostrargli il suo amore. La ragazza si è presentata in vari modi durante la serie, cambiando spesso acconciatura e abiti.

Una di queste versioni è stata presa a modello da Jazlyn Skyy per realizzare un cosplay perfetto di Juvia. La maga di Fairy Tail si presenta in due foto, in cui in particolare la prima mostra la Juvia vestita con il classico cappotto blu, mentre sulla coscia spicca il simbolo di Fairy Tail in azzurro chiaro. Nell'altra foto invece si può ammirare Juvia in costume, una versione della ragazza che Hiro Mashima ha mostrato spesso nel manga in occasione dei capitoli fanservice. Anche in questa seconda versione è preponderante il blu, con capelli e costume che mantengono queste tonalità tra celeste e azzurro.

Vi piace questo cosplay di Juvia di Fairy Tail? Recentemente abbiamo potuto ammirare anche una Elsa Scarlet coniglietta e un provocante cosplay estivo di Lucy Heartfilia.