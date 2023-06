Fairy Tail: un cosplay di Juvia, la maga in abito blu

I maghi di Fairy Tail sono una categoria a sé. Questa gilda accoglie tanti casinisti, che prima o poi ingaggiano lotte nella loro sala. Il caos impera con questi maghi che però sanno tenere testa a tutti i loro avversari, proteggendo chi gli è caro. E tra loro c'è spazio anche per i vecchi rivali.

Juvia Lockser è uno dei personaggi secondari di Fairy Tail e presentata da Hiro Mashima soltanto diverso tempo dopo l'inizio della storia di Natsu e Lucy. È una maga dell'acqua e fa parte della gilda di protagonisti, ma un tempo faceva parte di un altro gruppo di maghi.

In passato, Juvia era conosciuta come la "Donna della Pioggia" a causa delle sue abilità magiche legate all'elemento acquatico. Può manipolare l'acqua a suo piacimento, creando potenti attacchi e difese: la sua magia le permette di creare delle lame d'acqua taglienti, di generare potenti piogge e di formare uno scudo protettivo utilizzando l'elemento liquido.

Oltre alle sue abilità magiche, Juvia è anche nota per il suo carattere romantico e il suo amore non corrisposto per Gray Fullbuster, un altro membro della gilda Fairy Tail. Il suo amore per Gray diventa oggetto di illustrazioni da parte di Hiro Mashima, essendo una delle caratteristiche distintive del personaggio e che porta a momenti comici e teneri nella serie.

Non c'è Gray però in questo cosplay di Juvia Lockser da Fairy Tail. La maga è sempre vestita di blu, ricalcando la sua affinità con l'acqua, ma porta già il logo della sua nuova gilda, avendo già abbandonato la gilda Phantom Lord.