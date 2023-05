Fairy Tail: un cosplay di Juvia con la magia dell'acqua dell'italiana Robin Ren

La gilda di Fairy Tail è una delle più famose di Fiore. Il continente può vantare infatti tanti maghi potenti che tendono a unirsi a queste organizzazioni grosse, che nutrono non poca rivalità tra loro. Alcune di queste, però finiscono per unirsi o per essere smantellate, portando membri ad altre gilde.

Questo è ciò che è successo a Juvia Lockser, un personaggio amato e affascinante di Fairy Tail. Con i suoi capelli blu cobalto e il suo carattere unico, Juvia ha conquistato i cuori dei fan di tutto il mondo. Introdotta inizialmente come membro della gilda oscura Phantom Lord, in seguito si è unita alla gilda Fairy Tail dopo aver sviluppato una forte attrazione per Gray Fullbuster, il mago del ghiaccio che affrontò durante la sfida tra le due gilde. Ed è proprio questa attrazione e questo desiderio che le hanno donato un carattere molto unico e particolare, contemporaneamente schivo e appiccicoso.

Come ogni mago, anche questa donna può vantare dei poteri interessanti: Juvia ha in dote la sua magia dell'acqua, con la quale può far piovere o creare giganteschi attacchi acquatici, che ben si combinando con la magia di ghiaccio di Gray. La relazione tra Juvia e Gray non va sempre come vorrebbe la ragazza, ma procede piano piano. E forse, con questa interpretazione di Robin Ren, anche Gray non potrà fare altro se non innamorarsi di lei.

La cosplayer italiana propone questo cosplay di Juvia Lockser da Fairy Tail. Abito blu, colbacco dello stesso colore e capelli azzurrini che lasciano un personaggio con una tinta unica, mentre evoca due gigantesche bolle d'acqua, forse per attaccare qualcuno. In bella vista, sulla coscia, c'è il tatuaggio blu di Fairy Tail. Negli anni, i fan hanno potuto godere dei disegni della ship Gruvia disegnati da Mashima in persona.