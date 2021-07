Fairy Tail: un cosplay di Lucy Heartfilia con tutti i suoi abiti più iconici

Hiro Mashima è un mangaka che ha presentato svariate opere sulle riviste di casa Kodansha. Nonostante ciò, in tutto il mondo resta famoso principalmente per Fairy Tail, pubblicato per oltre 10 anni su Weekly Shonen Magazine. Il mondo magico di Natsu e Lucy ha visto la conclusione della storia principale, ma non dello spin-off 100 Years Quest.

Anche qui rivediamo Natsu e Lucy, ancora insieme e pronti ad affrontare nuove peripezie. La maga stellare resta sempre centrale negli schemi di Fairy Tail e l'abbiamo vista ancora una volta indossare svariati vestiti, quasi un unicum nel mondo dei manga dove solitamente i protagonisti indossano sempre lo stesso abbigliamento.

Nel corso di Fairy Tali, Lucy Heartfilia ha indossato infatti tanti abiti, cambiando talvolta quelli di base per una questione di stile e talvolta per lo sfruttamento delle sue chiavi stellari. Ricordate i suoi vestiti più famosi e iconici? La cosplayer Sarah ha deciso di presentare sul suo account Instagram delle foto con un cosplay di Lucy Heartfilia con abiti normali, da maid e con le fusioni degli Spiriti Stellari. In basso potete osservare queste foto dove si intravedono il top blu con il cuore, la versione Aquarius e quella Taurus, oltre a tante altre.

Anche Melissa Lissova ci ha ricordato di Lucy Heartfilia con un cosplay agli albori della sua avventura.