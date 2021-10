Fairy Tail: un cosplay di Lucy Heartfilia e le sue chiavi stellari nelle foto di Kallisi

Fairy Tail è stato un manga certamente ricco di fanservice, come dimostrato anche dall'attenzione che Hiro Mashima ha nel disegnare il seno delle sue protagoniste. Questi fenomeni un po' ecchi che sono stati presentati nel manga - e poi nell'anime - capitano principalmente a Lucy Heartfilia, la protagonista femminile della storia.

La giovane maga dagli spiriti stellari ha visto la sua vita stravolta dall'incontro con Natsu e Happy, che la trascineranno nella gilda Fairy Tail e la obbligheranno a partecipare a missioni pericolose e avventure senza confini. Ciò obbliga Lucy a migliorare enormemente in battaglia, non senza qualche incidente erotico di tanto in tanto, in particolare proprio con l'altro protagonista Natsu.

Per fare ciò, Lucy ha raccolto le chiavi degli Spiriti Stellari, che lei evoca per farsi aiutare in battaglia o per usare mosse molto più potenti. Ecco quindi un cosplay di Lucy Heartfilia con le sue chiavi stellari nelle foto di Kallisi Vamp, che si mostra sia con quest'arma molto utile che con la sua classica frusta. Qui la ragazza indossa uno dei vestiti più usati da Lucy nei capitoli di Fairy Tail, ma in altri frangenti l'abbiamo vista usare altro, come si può notare nel cosplay di Lucy con abito di Taurus.