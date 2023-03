Fairy Tail: un cosplay di Lucy Heartfilia in costume e frusta in versione Taurus

Lucy Heartfilia è una dei personaggi principali del manga e anime Fairy Tail, creato da Hiro Mashima nell'ormai lontano 2006, e conclusosi diversi anni fa, lasciando il posto a EDENS ZERO. Lucy è una maga degli spiriti stellari, una magia che le consente di invocare potenti creature provenienti da altre dimensioni chiamate spiriti stellari.

Lucy è una giovane maga di grande bellezza e carattere forte, che sogna di diventare un membro della gilda più famosa del regno di Fiore, Fairy Tail. Nonostante la sua giovane età, Lucy dimostra di essere una maga molto abile e coraggiosa, pronta a mettere a rischio la sua vita per proteggere i suoi amici e la sua gilda, in particolare Natsu Dragneel. Grazie alla sua abilità di invocare spiriti stellari, Lucy è in grado di combattere contro i nemici con l'aiuto dei suoi alleati celestiali, diversi a seconda del tipo di chiave utilizzata. Queste si dividono in due categorie, con le chiavi argentee basate sulle costellazioni classiche e quelle d'oro che invece rappresentano le 12 costellazioni zodiacali.

Tra i suoi spiriti stellari più noti ci sono Aquarius, una sirena con poteri acquatici, Virgo, una cameriera dotata di grande forza fisica, e Taurus, un toro armato di un'ascia gigante. Proprio quest'ultimo è uno dei più utilizzati grazie alla sua versatilità e alla sua propensione agli ordini. In seguito, riuscirà anche ad attivare un nuovo potere che permette una sinergia migliore con gli spiriti, sfruttando così alcuni poteri che hanno queste creature celestiali.

Così nasce questo cosplay di Lucy Heartfilia in versione Taurus, con un bikini bianco e nero che ricorda il manto del toro, più una frusta. Kallisi Vamp ha pensato perfettamente come rappresentare questo personaggio nella foto in basso. Dalle stesse chiavi stellari, ecco un cosplay di Aries nel suo vello bianco e un cosplay di Aquarius con la giara che controlla l'acqua.