Fairy Tail: un cosplay di Lucy Heartfilia ma con il costume di Taurus

Lucy Heartfilia ha sfoggiato tantissimi vestiti durante Fairy Tail. Hiro Mashima non si è trattenuto e, così come ha fatto anche Eiichiro Oda in ONE PIECE, ha dato ad alcuni dei propri personaggi un buon assortimento di vestiario. Ma Lucy non si ferma soltanto agli abiti classici e acquistati nei negozi, indossando anche abiti magici.

Infatti, migliorando progressivamente le proprie capacità, Lucy non è in grado soltanto di evocare gli spiriti stellari, in particolare quelli delle 12 costellazioni dello zodiaco, ma anche di sfruttare i loro poteri. Ciò comporta una sorta di trasformazione per la protagonista femminile di Fairy Tail che si ritrova a indossare degli abiti magici con le caratteristiche dello spirito che ha evocato. Durante la serie vediamo Lucy invocare più volte Taurus e, inevitabilmente, a un certo punto inizierà anche a indossare un costume che ricorda le sue fattezze.

Ecco quindi un cosplay di Lucy Heartfilia con il costume di Taurus, composto da un bikini bianco e nero come il manto di una mucca, i capelli biondi in due chignon ai lati, pantalone nero, stivali e una frusta in pelle con cui sbarazzarsi dei propri nemici di turno. La cosplayer Dakotah sembra aver centrato tutti i dettagli principali della maga di Fairy Tail.

Abbiamo però anche una Lucy classica preparata da Melissa Lissova e un cosplay di Lucy con più vestiti di KawaiiQueen.