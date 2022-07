Fairy Tail: un cosplay di Lucy Heartfilia con il costume di Taurus

La maga degli spiriti stellari Lucy Heartfilia è stata il personaggio che ha aperto le danze in Fairy Tail. Prima ancora dell'ingresso di Natsu ed Happy nella storia, introdotti con un'entrata esplosiva, è stata la giovane maga bionda in cerca di una gilda a occupare le prime pagine. E, ovviamente, rimarrà importante fino alla fine della storia.

Diventerà infatti una compagna imprescindibile per Natsu, bilanciando la testa calda del suo amico - e anche interesse romantico, considerate le illustrazioni a tema Fairy Tail di Hiro Mashima con loro due protagonisti - accompagnandolo in missioni di ogni tipo. Grazie alle tante sfide e ricerche, Lucy avrà modo di migliorare molto e ampliare le chiavi in proprio possesso, inizialmente quelle dedicate alle costellazioni semplice e aggiungendo pian piano le chiavi delle dodici costellazioni d'oro dello zodiaco.

La maga degli spiriti stellari diventa così forte da poter usare queste costellazioni speciali in modo particolare, fondendosi con il loro potere. Ecco così un cosplay di Lucy Heartfilia versione Taurus portata da Katsu, con la ragazza che si è concentrata nel riprodurre al meglio la maga con il bikini bianco e nero e la frusta che serve per attaccare.

Ecco invece Kallisi Vamp con un cosplay di Lucy ma con un abito normale.