Fairy Tail: un cosplay di Lucy Heartfilia mostra tutta la magia del suo corpo

Ormai la febbre da Fairy Tail si è conclusa. Il manga di Hiro Mashima pubblicato per anni su Weekly Shonen Magazine si è concluso diversi anni fa, lasciando invece spazio a EDENS ZERO, mentre l'anime si è concluso qualche anno dopo, portando la parola fine alla saga. Rimane comunque una folta frangia di fandom che ricorda le avventure di Natsu.

Tutto iniziò quando la giovane maga Lucy Heartfilia incontrò lo scalmanato mago dai capelli rosa e il suo fido gatto blu Happy. Quella fu l'inizio dell'avventura di Fairy Tail, durata anni e che ci ha permesso di conoscere meglio la protagonista femminile Lucy. La ragazza è stata al centro di tante vicende e si è mostrata fondamentale con le sue capacità e conoscenze magiche, anche se Hiro Mashima l'ha usata spesso come elemento di fanservice in Fairy Tail, portandola più volte in atteggiamenti o situazioni osé.

Il merito va anche al suo fisico, riprodotto fedelmente in questo cosplay di Lucy Heartfilia creato da Alegrachan. La cosplayer ha deciso di prendere il costume di Lucy col giacchettino blu e la magia bianca col cuore, uno dei tantissimi outfit apparsi nella saga di Fairy Tail. Cosa ne pensate di questa Lucy? Intanto Hiro Mashima ha rivelato il modo in cui costruisce i combattimenti in EDENS ZERO e di come lo faceva nella scorsa opera.