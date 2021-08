Fairy Tail: un cosplay titanico di Erza Scarlet in versione da battaglia

I maghi di Fairy Tail non sono quelli che combattono con bacchette e incantesimi, ma col loro corpo si mettono in prima linea e sfruttano se stessi per lanciare attacchi paurosi. Anche qui ci sono varie gerarchie, con i maghi più deboli e quelli che raggiungono vette di potenza eccellenti. Erza Scarlet è sicuramente tra le maghe più forti.

Fin da subito la maga dai capelli scarlatti viene presentata come una delle più forti di Fairy Tail, insieme a un gruppetto di pochissime altre persone. Sarà fondamentale nel corso della trama con la sua magia che le permette di usufruire di varie armature e armi magiche. Quindi nel corso della storia la vediamo trasformata spesso e quasi mai con gli stessi vestiti, in modo tale da adattarsi alla situazione e al nemico di turno.

Tunaj, cosplayer tedesca, ha deciso di prendere una delle versioni di Erza Scarlet per basare un cosplay. Ecco quindi che la maga di Fairy Tail sfrutta la sua armatura da Titania, un abito bianco e grigio con tanto di ali angeliche che la rendono quasi una divinità della battaglia. In basso sono disponibili due foto tratte dall'account Instagram della ragazza che mettono in risalto questo cosplay a tema Fairy Tail.

