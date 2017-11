Fairy Tail: il creatore del manga sulle origini uniche di Zeref

Fairy Tail è ormai concluso, ma il creatore del manga,, continua a parlare della suo opera magna, questa volta concentradosi sulle origini del malvagio, villain della serie con una sorprendente backstory.

L'artista è stato recentemente ospite del New York Comic-Con, dove ha parlato della fine del suo manga con Barnes & Noble, rivelando anche come volesse che Zeref risultasse un personaggio totalmente contradditorio:

"Non volevo mettere in scena il tipico cattivo. Ho combinato tutti i riferimenti e gli elementi coltivati in me stesso e li ho inseriti in questo personaggio, e si è trasformato in questo complesso personaggio chiamato Zeref. Onestamente, è pieno di contraddizioni."

Se non avete familiarità con la backstory di Zeref ecco un leggero recupero. Il personaggio è stato introdotto come un vecchio mago, ma è più giovane di come è descritto e ha iniziato la sua vita in un luogo oscuro. Zeref si scopre essere un Dragneel, cosa che ha sconvolto i fan, e la sua famiglia fu sterminata dai draghi.

Il ragazzo ha visto il suo fratellino Natsu morire, così Zeref ha imparato la magia all'Accademia Mildian, in modo da resuscitarlo. L'eroe fu in seguito maledetto con la maledizione della contraddizione e lasciò il fratello appena ritrovato alle cure del drago Igneel.

Come sanno bene i fan di Fairy Tail, Natsu e Zeref, arrivano in seguito a scontrarsi e il fratello maggiore diviene uno dei maghi più malvagi che abbiano mai praticato la magia e Natsu l'eroe predisposto a fermare il suo desiderio di annientare l'umanità.

I due hanno una relazione fondamentalmente intricata, ma sembra ora che Mashima intendesse creare una dinamica così traballante da sempre.