Fairy Tail: diamo un primo sguardo ai potenti Wall Eehto e God Serena

L’account ufficiale Twitter di Fairy Tail ha recentemente rivelato i nomi dei doppiatori nipponici che a breve saranno chiamati a prestare le loro voci ai potenti componenti del gruppo noto come “Spriggan 12”, ossia la guardia personale dello Stregone Oscuro Zeref.

Consultabile in calce all’articolo, un Tweet annuncia infatti che l’attore Yô Kitazawa, già noto ai fan di Kamen Raider per aver interpretato Denki Ganma, doppierà il personaggio di Wall Eehto: un soldato paffuto e dall’aspetto assai curioso. Il collega Kazuyuki Okitsu (Peter Mork in Overlord) doppierà invece l’appariscente God Serena.



Sempre attraverso Twitter, inoltre, sono stati pubblicato i primi screenshot tratti dall’episodio di Fairy Tail che potremo visionare domenica 6 gennaio. Consultabili in calce, questi rivelano che il racconto della Master Mavis potrebbe non essere ancora terminato, e a giudicare dagli sguardi perplessi di Natsu Dragneel, Gray Fullbuster e Juvia Lockser, la prima Master potrebbe avere in serbo per loro un segreto inimmaginabile... È mai possibile che Mavis voglia finalmente raccontare la verità su Fairy Heart e sul perché Zeref voglia impossessarsene così ardentemente?

Vi ricordiamo infine che gli episodi della terza e ultima trasposizione animata di Fairy Tail, equivalenti all'arco narrativo conclusivo dell'omonimo manga di Hiro Mashima, sono disponibili sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni fine settimana ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana. L'episodio intitolato "Fairy Heart" verrà infatti trasmesso la prossima domenica.