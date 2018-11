Fairy Tail: diamo uno sguardo al nuovo abito sexy di Lucy Heartfilia

Con l’inizio della terza e ultima serie di Fairy Tail, tutti i personaggi della gilda più scatenata di sempre hanno dimostrato di essere migliorati parecchio. La Maga degli Spiriti Stellari Lucy Heartfilia non è stata da meno, e proprio nel più recente episodio dell’anime ha sfoggiato il suo nuovo “power-up”...

Poiché la gilda Avatar era a un passo dalla realizzazione del cosiddetto “Piano per la Purificazione”, Natsu Dragneel e gli altri componenti finora riuniti della gilda Fairy Tail si sono subito mobilitati per cercare di porre fine alla suddetta minaccia. Questo significa che Erza Scarlett e gli altri, dopo essersi allenati per un intero anno, hanno finalmente avuto l’occasione per mostrare i rispettivi progressi.



La meravigliosa Lucy, ad esempio, ha evocato lo spirito Taurus, prendendo per giunta in prestito una parte dei suoi poteri per ricorrere all’omonimo Star Dress. Dopo lo scioglimento di Fairy Tail, infatti, Lucy ha imparato a “incarnare” i poteri dei propri spiriti, che di conseguenza alterano non solo il suo vestiario, ma addirittura le donano delle capacità sovrumane.



Nel caso specifico di Taurus, Lucy ha ottenuto una forza mostruosa e un vestito che appunto richiama le caratteristiche principali dello spirito evocato. Nonostante il palese imbarazzo, Lucy si è lanciata con tutta la propria rinnovata forza contro i nemici, colpendoli non solo con la frusta dello Star Dress, ma anche col suo nuovo “Lucy Punch” (un comune pugno, in realtà, ma estremamente potente).

Qualora non abbiate ancora visto la trasformazione subita da fanciulla, ve la mostriamo attraverso un Tweet proposto in calce all’articolo. Cosa ne pensate del suo nuovo abito e, soprattutto, dei suoi nuovi poteri?