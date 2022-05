Fairy Tail: la dolce coppia Natsu e Lucy torna nell'ultimo sketch di Mashima

Nonostante il suo coinvolgimento in progetti riguardanti le sue opere principali, e il continuo lavoro sul manga Edens Zero, spesso Hiro Mashima torna sui social per condividere con i fan alcuni disegni inediti. Negli ultimi giorni il mangaka ha pubblicato diversi sketch dei personaggi di Fairy Tail come l’ultimo con protagonisti Natsu e Lucy.

Dopo l’omaggio ad una delle coppie più apprezzate della serie, Gajeel e Levy, sono stati i due protagonisti a ricevere una nuova illustrazione inedita, che trovate nel post riportato in calce alla notizia. I due maghi sono stati rappresentati affiancati, come spesso avviene anche nei tributi per il NaLu Day firmati dallo stesso autore, e con una marcata prevalenza del colore blu e di sfumature azzurre.

Ad unirli è l’importante sciarpa a scaglie donata dal drago Ingeel a Natsu, che volge lo sguardo verso i fan, mostrando uno dei suoi soliti ghigni, mentre Lucy appare con un’espressione dolce e amichevole. Altro dettaglio è il tatuaggio della gilda Fairy Tail sulla spalla destra del protagonsita. Fateci sapere cosa ne pensate dell’ultimo sketch firmato da Mashima nella sezione riservata ai commenti. Mashima ha anche firmato un piccante disegno della potente Brandish, e per finire vi lasciamo all'annuncio dell'anime di Fairy Tail: 100 Years Quest.