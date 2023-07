Fairy Tail: Dynit riporta l'anime in Italia, le prime due stagioni presto su Prime Video

Negli ultimi giorni si è riacceso l’interesse nei confronti delle opere di Hiro Mashima, in quanto il maestro sarà presente a Lucca Comics & Games 2023 come ospite di Star Comics, pronto a firmare i volumi speciali in uscita proprio per la fiera, e anche Dynit ha deciso di sorprendere i fan italiani annunciando il ritorno dell’anime di Fairy Tail.

Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, la casa di distribuzione ha acquisito i diritti della serie diretta da Shinji Ishihira e, come avvenuto per Edens Zero, opera più recente di Mashima appartenente al genere sci-fi, anche Fairy Tail arriverà sulla piattaforma Amazon Prime Video. Si tratta di un’occasione preziosa per rivedere gli episodi, pubblicati per la prima volta nel 2014 su Rai 4, e per la prima volta seguire fino alla fine le avventure di Natsu e della gilda che dona titolo alla serie.

La distribuzione inizierà dalla fine del mese di agosto 2023, quando saranno disponibili su Prime Video le prime due stagioni, quindi ben 72 episodi, una grande porzione rispetto ai 328 totali, che saranno tutti doppiati in italiano. Oltre a questo ritorno, quasi un omaggio nei confronti dell’opera di Mashima prima del suo arrivo in Italia, saranno pubblicati sul servizio di Amazon anche i due film Fairy Tail: Hoo no miko del 2012 e Fairy Tail: Dragon Cry del 2017. Cosa ne pensate di questo ritorno? Tornerete a seguire le magiche avventure di Natsu e compagni? Ditecelo nei commenti.

Per finire, ecco un disegno di Mashima dedicato alla passione di Erza e Jellal, e i primi dettagli sul manga dark fantasy Dead Rock.