Fairy Tail: ecco un paio di screenshot tratti dal primo episodio della nuova serie

Gli scalmanati protagonisti di Fairy Tail si preparano ormai a conquistare nuovamente il circuito televisivo nipponico, infatti l’ultima serie animata tratta dal fumetto esordirà in Giappone il prossimo 7 ottobre. Nel frattempo, la produzione ha rilasciato in rete due screenshot inediti che ci mostrano gli indiscussi protagonisti della serie...

Visionabili in calce all’articolo, le prime immagini tratte dall’episodio 278 di Fairy Tail (a conti fatti il primo della nuova serie) immortalano il focoso Natsu Dragneel ed il suo fedele compagno di avventure Happy, nonché la splendida Lucy Heartfilia, che ancora una volta è caratterizzata da uno sguardo alquanto malizioso.



L’ultima serie di Fairy Tail avrà inizio domenica prossima, ma sfortunatamente, come avvenuto per le precedenti due, nessuna piattaforma di streaming ne ha annunciato il simulcast con sottotitoli in lingua italiana. Questa terza e conclusiva parte dell’anime dovrebbe adattare gli ultimi 100 capitoli dell’omonimo manga di Hiro Mashima, il che significa che finalmente assisteremo allo scontro finale con Zeref e col potentissimo Acnologia, il terrificante drago che già una volta ha quasi annientato la gilda.

Scritto e disegnato da Hiro Mashima, il manga originale di Fairy Tail è stato pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 2006 al 2017, vendendo oltre 60 milioni di copie in tutto il globo. In Italia il fumetto è edito da Star Comics, che proprio quest’oggi proporrà ai propri lettori il 58° albo (di 63) dell’opera.