Fairy Tail: ecco il trailer finale della serie conclusiva, con altre immagini preview

L'ultima stagione dell'adattamento animato di Fairy Tail, basato sul manga creato da Hiro Mashima, sta per arrivare sui nostri schermi e l'attesa è alle stelle per vedere la conclusione delle avventure di Natsu e compagni. Ma intanto ecco svelati l'emozionante trailer finale della serie e altre immagini in anteprima.

La data per debutto della serie conclusiva dell'anime dedicato a Fairy Tail, tratto dal famosissimo manga omonimo creato e illustrato da Hiro Mashima, è fissata per domenica 7 ottobre. L'attesa è quindi agli sgoccioli, e di conseguenza i fan hanno potuto assistere proprio oggi alla pubblicazione del trailer finale di lancio e altre immagini che anticipano quello che vedremo tra poco. Dategli un'occhiata e diteci cosa ne pensate!

La stagione precedente ha lasciato ancora da trasporre più o meno 100 capitoli del manga originale, quindi avremo ancora molto materiale scottante che potrà riempire gli episodi di questa nuova e conclusiva serie dedicata. Non solo Natsu e i nostri protagonisti dovranno ancora vedersela con personaggi del calibro di Zeref e Acnologia, ma il trailer lascia intendere che anche alcune delle coppie che più si sospettava potessero finire per formasi potranno trovare una loro degna conclusione.

La serie verrà trasmessa in inglese sottotitolato da Crunchyroll e Funimation poco dopo la messa in onda giapponese, mentre sarà doppiato in inglese da Funimation e pubblicato solo il 29 ottobre.

Fairy Tail è un manga scritto e illustrato da Hiro Mashima, serializzato per la prima volta in Giappone sulla rivista Shōnen Magazine dal 2 agosto 2006 al 26 luglio 2017. I 545 capitoli della serie sono stati raccolti in 63 volumi. L'edizione in italiano del manga è stata curata Star Comics, che ha pubblicato il primo volume della serie il 3 gennaio 2008.

L'anime è stato prodotto da A-1 Pictures con Satelight dal 2009 e la prima stagione è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dal 12 ottobre 2009. I diritti per la distribuzione di una versione italiana sono stati acquistati dalla Rai e i primi 149 episodi sono stati trasmessi dall'11 gennaio al 4 agosto 2016 su Rai 4.