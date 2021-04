Fairy Tail ed EDENS ZERO riceveranno un annuncio importante: anime inedito in vista?

La rivista Weekly Shonen Magazine ha pubblicato tanti manga famosi nel corso del tempo. Ad aver segnato gli ultimi decenni è stato sicuramente Hiro Mashima che ha pubblicato prima Rave e poi Fairy Tail, uno dei titoli più di successo e famosi. Al momento, il mangaka sta lavorando a EDENS ZERO che da poco è diventato anche un anime.

Nonostante la conclusione di qualche anno fa, Fairy Tail continua a essere sulla cresta dell'onda con progetti collaterali, spin-off e sequel come Fairy Tail 100 Years Quest. A sorpresa però potrebbe esserci dell'altro all'orizzonte, come sembra trapelare da Weekly Shonen Magazine.

Il blogger Ryokutya ha infatti anticipato che la rivista diramerà un annuncio importante su Fairy Tail ed EDENS ZERO sul numero di fine aprile. È da notare come l'annuncio si concentrerà su entrambi i progetti e, considerato che EDENS ZERO ha il suo anime in corso in Giappone, non si può trattare di un altro adattamento animato per Shiki e compagni.

Si dovrà aspettare ancora un'altra settimana prima di scoprire che novità ci sono per i due titoli, anche se le possibilità cadono sull'anime del crossover Hero's che vide proprio i protagonisti di Fairy Tail ed EDENS ZERO, insieme a quelli di Rave, in un'avventura inedita.