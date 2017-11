Fairy Tail: Elsa e Lucy festeggiano Halloween nei nuovi sketch di Hiro Mashima!

è il periodo perfetto per mascherarsi e due delle protagoniste della serie Fairy Tail , da poco conclusasi in patria, sembra siano entrate in pieno nell'ottica della festa, almeno a giudicare dai bellissimi sketch che le vedono protagoniste, disegnati dal creatore del manga

Ieri, il maestro Mashima, ha condiviso sui social uno sketch raffigurante Lucy Heartfilia in posa con un costume a dir poco aderente. Come potete vedere (e gioire) in calce alla notizia, la bionda maga della gilda Fairy Tail indossa un vero e prorpio costume da gatto che ricorda in tutto e per tutto il felino alato Happy, amata mascotte della serie.

Oltre alla bella Lucy, Hiro Mashima ha condiviso un altro sketch raffigurante invece Elsa, mascherata anch'essa per Halloween. I fan sanno bene che la maga scarlatta ha la tendenza a vestirsi per la battaglia e non poteva certo evitare di indossare un costume anche per la festività in questione.

Come visibile sempre in calce alla news, Elsa indossa un body dorato (molto alla PlayBoy) seduta su una zucca. Alle gambe porta degli stivali, anch'essi dorati, mentre il volto è interamente coperto da un'altra zucca, intagliata a forma di gatto con enormi occhi luminosi.

La serie, anche se conclusa, continua a vivere in questi bellissmi sketch del maestro Mashima, che periodicamente mantiene vivo il ricordo dei fan. Fairy Tail giungerà a conclusione anche per quanto concerne la raccolta in volumi il prossimo 17 novembre.

Fairy Tail è finito, lunga vita a Fairy Tail.