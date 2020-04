Fairy Tail: Elsa protagonista di un cosplay molto provocante

Il manga di Fairy Tail si è concluso da anni ma continua a occupare un posto speciale nei cuori di numerosi appassionati, merito certamente dell'impegno del maestro Mashima nella realizzazione di un roster di personaggi molto variegato. Tra questi, uno dei più amati è indubbiamente Elsa, di cui una fan ha realizzato un cosplay molto accattivante.

Nota anche come Titania, Elsa è una delle maghe più potenti della gilda Fairy Tail e ha in molte occasioni dimostrato di meritare appieno questo soprannome. Con la sua abilità di cambiare equipaggiamento in battaglia, riesce ad adattarsi perfettamente ad ogni situazione, scegliendo l'armatura più adatta tra le molteplici a sua disposizione.

Tra gli oufit più noti e amati dai fan, non possiamo non citare quello da coniglietta ed è proprio questo che la cosplayer natariya_sama ha voluto replicare, pubblicando un post sul proprio profilo Instagram, approfittandone per augurare una buona Pasqua a tutti i suoi follower.

Il cosplay rispecchia fedelmente l'originale, con un corpetto nero, calze a rete e orecchie da coniglietta.

Hiro Mashima, appena dopo la conclusione di Fairy Tail, si è dedicato alla realizzazione di un nuovo manga e ha già rivelato quanto dovrebbe durare il suo Eden's Zero.

Inoltre, dal 3 aprile 2020, l'anime di Fairy Tail è tornato in Italia su Rai Gulp.