Fairy Tail: l'episodio 311 ci mostra un'attesissima coppia

Dopo aver concluso il manga alcuni anni fa, Hiro Mashima si è spostato su Edens Zero, ma la serie animata di Fairy Tail è ancora in corso con la sua stagione finale. Questa ci sta svelando molti dei segreti rimasti della storia, ma anche alcune attesissime coppie e il passato dei protagonisti e antagonisti principali.

Lo scontro tra le gilde e Alvarez si sta facendo sempre più cruento, con la gilda di Fairy Tail che ha perso il suo master Makarov. Nel mezzo di questa guerra, però, c'è anche spazio per il passato, con alcun novità che riguardano Natsu e Zeref. Come era già stato rivelato, infatti, Natsu è in realtà E.N.D., acronimo di Etherias Natsu Dragneel, il demone più forte di Zeref, modellato dal corpo del fratello defunto del mago oscuro.

Mentre il corpo di Natsu continua a lottare contro la massa di magia oscura presente all'interno, la mente del protagonista vaga nei suoi ricordi, riscoprendo il suo passato. Centinaia di anni fa, prima di essere trasformato e prima di diventare il figlioccio di Igneel, Natsu riesce a dare uno sguardo ai suoi veri genitori e alla famiglia che aveva un tempo.

Durante lo scontro con Gray, Natsu rimembra di come viveva in un piccolo villaggio pacifico insieme ai genitori e al fratello maggiore Zeref. Di lì a poco, un drago attacca la zona, lasciando in vita solo Zeref. Questo inizia a compiere la sua metamorfosi in mago oscuro, cercando metodi per far tornare in vita suo fratello, riuscendo poi a creare il Natsu che conosciamo oggi e lasciandolo nelle cure di Igneel.

Il piccolo dragon slayer si unisce poi al gruppo di altri bambini allevati dai draghi il cui destino è affrontare Acnologia, vero nemico finale di Fairy Tail, nel futuro.