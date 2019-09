Fairy Tail: l'ultimo episodio anticipa la saga di 100 Years Quest

Dopo 10 anni di prosecuzione, l'anime di Fairy Tail si è concluso. Tantissimi fan hanno lasciato ai social il loro commento nostalgico verso la serie nata dalla mente di Hiro Mashima, mentre i personaggi si sono avviati verso la conclusione di questa avventura. Ma potrebbe anche non essere così.

I Dragon Slayer hanno sconfitto Acnologia, pertanto l'ultimo episodio di Fairy Tail è ruotato intorno ai festeggiamenti per questa importantissima vittoria che ha messo in salvo il mondo magico. Proiettandoci nel futuro, A-1 Pictures ci ha mostrato cosa è successo dopo questa fondamentale battaglia avvenuta nel continente di Fiore, così come l'inizio di un nuovo viaggio.

Infatti, i protagonisti di Fairy Tail hanno deciso di non fermarsi qui, bensì proseguire nelle loro avventure con la famigerata missione dei 100 anni, introdotta già tanti anni fa da Hiro Mashima ma che non era mai stata approfondita prima d'ora. Natsu, Happy, Lucy e Gray si preparano a partire per risolvere finalmente l'arcano mentre l'anime si conclude.

Come i fan che seguono il manga sanno, però, è in corso il manga Fairy Tail: 100 Years Quest, scritto da Hiro Mashima e disegnato da Atsuo Ueda e che fa proprio da sequel alla serie principale. Ci sarà quindi un futuro dove rivedremo le pazzie di Natsu Dragneel e dei suoi compagni mentre tentano di portare a termine la missione dei cento anni?