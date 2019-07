Fairy Tail: l'episodio conclusivo dell'anime vedrà la presenza di oltre 60 personaggi

Sono oramai passati molti anni da quando l'anime Fairy Tail si è mostrato al mondo conquistando milioni di spettatori, ma a sorpresa di molti sembra proprio che l'opera si concluderà definitivamente prima del 2020, e lo farà in grande stile.

L'account Twitter ufficiale dedicato a Fairy Tail ha infatti recentemente aggiornati tutti i suoi fan annunciando che l'opera giungerà alla sua conclusione con l'episodio 328, una puntata in cui saranno presenti un totale di 65 diversi personaggi, tra volti ben noti e vecchie glorie che erano scomparse, segno del fatto che già da ora gli spettatori possono aspettarsi i proverbiali fuochi d'artificio. Secondo quanto riportato, per l'occasione è stato necessario riunire oltre 60 membri del cast di doppiaggio, un numero talmente spropositato che quando è stata scattata una foto commemorativa per la conclusione delle registrazioni, non si è riusciti a far stare tutti nell'inquadratura.

Fairy Tail è un manga nato dalla penna di Hiro Mashima per il Weekly Shonen Magazine di Kodansha, che dal 2006 al 2017 ha venduto oltre 60 milioni di copie. La serie è ambientata in un mondo fantasy chiamato Earthland dove la magia viene comprata e venduta come una merce qualsiasi ed è parte integrante della vita quotidiana dei suoi abitanti. In questo contesto ecco fare la sua apparizione Natsu Dragneel, mago che padroneggia la magia del dragon slayer di fuoco e che si trova in viaggio alla ricerca del suo padre adottivo scomparso, il drago Igneel.

Un'anime basato sul manga è stato prodotto da A-1 Pictures in collaborazione con Satelight dal 2009 e la prima stagione è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dal 12 ottobre 2009 al 30 marzo 2013, per un totale di 175 episodi trasmessi. Una seconda stagione da 102 episodi prodotta sempre da A-1 Pictures in collaborazione con lo studio Bridge è stata trasmessa su TV Tokyo dal 5 aprile 2014 al 26 marzo 2016. Infine, una terza ed ultima stagione per la serie ha iniziato a essere trasmessa dal 7 ottobre 2018.