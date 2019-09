Fairy Tail: l'episodio finale stuzzica gli spettatori con i sentimenti di Lucy

Da sempre c'è chi tifa per una coppia o per un altra nel mondo di manga e anime. Il fenomeno naturalmente riguarda anche Fairy Tail, dove da tempo gli appassionati spingono per una risoluzione romantica tra i due protagonisti principali, Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia. Come si è approcciato a questa situazione l'ultimo episodio di Fairy Tail?

Dieci anni di anime (undici per il manga) hanno ovviamente creato un legame importante tra Natsu e Lucy, i due protagonisti della serie che insieme ne hanno affrontate di cotte e di crude. Fairy Tail 328, ultimo episodio della serie, mostra una breve situazione che in un certo senso rivela i veri sentimenti dei due.

Lucy riflette su tutte le avventure trascorse insieme alla gilda di Fairy Tail e specialmente con Natsu. Proprio il protagonista la prende per mano e le dice di dover rivelare qualcosa di importante, facendo pensare a Lucy che il ragazzo stia per rivelarle i suoi sentimenti, solo per essere poi sconcertata con un "non importa" e facendosi trascinare verso una nuova importante missione.

Ovviamente Lucy si arrabbia anche per aver mostrato vulnerabilità in quel momento, ma in un certo senso Natsu ha rivelato ciò che prova davvero. Non è la conferma che tanti fan aspettavano e che magari potrebbe essere vista durante Fairy Tail: 100 Years Quest. Per ora però ci si dovrà accontentare dei tanti sketch che Hiro Mashima prepara su questa famosa coppia di personaggi. Vi è piaciuto il finale di Fairy Tail?