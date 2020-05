Fairy Tail: Erza in Armatura Ataraxia risplende in un action figure da oltre 200 euro

Fairy Tail è un franchise duraturo, una saga che anche a distanza di anni dalla sua conclusione continua ad appassionare migliaia di appassionati in tutto il mondo. Merito di questa straordinaria popolarità, ad ogni modo, è soprattutto del florido merchandise inerente al manga originale di Hiro Mashima.

Il sensei, infatti, nel corso degli anni si è costruito intorno una solida community, poi traslata nella sua nuova opera, EDENS ZERO, che potrebbe godere presto di una serie animata. Eppure, i fan non hanno mai dimenticato le avventure di Natsu e della gilda di Fairy Tail, motivo che ha spinto TPA Studio a realizzare un modellino in scala dedicato al personaggio di Erza Scarlett, altresì conosciuta con il nome di Titania.

L'eroina dell'opera, in particolare, è ritratta nelle vesti della splendida Armatura Ataraxia, uno dei poteri più celebri e apprezzati di Erza, svelata la prima volta durante l'episodio 282. A tal proposito, è possibile dare un'occhiata all'action figure in questione tramite le foto allegate in calce alla notizia. Il modellino sarà disponibile solo nell'ultimo quadrimestre del 2020, ma è già possibile preordinarlo tramite il sito ufficiale al prezzo di 236 euro.

Vi ricordiamo, infine, che Rai Gulp ha recentemente annunciato il ritorno dell'anime di Fairy Tail. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.