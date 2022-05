Fairy Tail: Erza Scarlet in posa in questa illustrazione inedita di Hiro Mashima

Che in EDENS ZERO ci siano diversi personaggi che sono coppie spiccicate di altri individui presentati in Rave: The Groove Adventure e Fairy Tail, le prime due grandi opere di Hiro Mashima, è un fatto acclarato. Però rimane il fatto che di Erza Scarlet ce n'è una sola. La donna dai capelli scarlatti è uno degli esponenti più forti della sua gilda.

Il suo ingresso nel cast risale proprio agli inizi di Fairy Tail, diventando via via sempre più centrale in virtù della sua forza e della sua capacità di ripresa. Sempre diversa e unica, Erza è uno dei personaggi più amati del manga e dell'anime di Hiro Mashima. Anche una volta finito il suo secondo manga, l'autore ha continuato a disegnare personaggi. Su Twitter ci sono molte illustrazioni sexy con Erza Scarlet, e ancora oggi il mangaka si dà da fare per portarla sotto i riflettori.

Ecco una nuova immagine creata da Hiro Mashima con Erza Scarlet in posa, stesa su un fianco con una camicetta e il tatuaggio di Fairy Tail vistoso sul braccio sinistro. Vi ha fatto piacere il ritorno della prode guerriera della gilda delle fate? Intanto Mashima non si ferma e, durante la pubblicazione, in questi giorni ha presentato anche un'illustrazione unica di Sister Ivry.