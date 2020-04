Fairy Tail: Erza Scarlett arde in un fiammeggiante cosplay

Nonostante Fairy Tail non sia una delle opere più solide a livello di scrittura, il franchise ha imparato a farsi apprezzare grazie ai suoi personaggi carismatici e stravaganti. Tra di essi, inoltre, spicca l'asso della gilda Erza, più comunemente conosciuta con il nome di Titania grazie alla sua straordinaria potenza.

Hiro Mashima, creatore dell'opera omonima, è il primo tra i fan del suo manga, e non ha mai negato di apprezzare fortemente le proprie eroine. Erza, in particolare, è da sempre nel cuore degli appassionati in quanto uno dei protagonisti più caratterizzati all'interno del franchise. Ma a proposito dell'eroina, cosa ne pensate di questo sensuale cosplay di Titania in versione "coniglietto"?

Recentemente, la cosplayer The Fantastic Nami ha realizzato la propria interpretazione del personaggio, in particolare riproponendo Erza nelle vesti della potentissima Armatura di Fiamme Imperatrici. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan che l'hanno ritrovata particolarmente adatta al ruolo.

Ad ogni modo, in attesa di conoscere i nuovi progetti del sensei, a cui è al lavoro da diversi mesi, sapevate che Hiro Mashima ha recentemente raggiunto un incredibile traguardo su Final Fantasy VII Remake? E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile cosplay? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro adibito in fondo alla pagina.