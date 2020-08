Fairy Tail: un fan immagina la fusione potara tra Natsu e Gajil

L'opera principale di Hiro Mashima, Fairy Tail , nonostante si sia conclusa più di 3 anni fa in Giappone, continua ancora oggi ad avere una community incredibile alle spalle, soprattutto anche grazie all'attività sui social del mangaka, che ogni tanto ripropone sketch dei personaggi e risponde alle fanart più significative.

Con molti spin-off usciti negli scorsi anni, e crossover anche con serie come Seven Deadly Sins, e con la serie sequel irregolare Fairy Tail: 100 Years Quest, edita in Italia da Star Comics, le avventure di Natsu e dei suoi compagni sembrano essere molto lontane dall'effettiva conclusione.

Tra i numerosi personaggi presentati nel corso dei capitoli e degli episodi, oltre ai protagonisti Natsu Dragonil e Lucy Heartphilia, spicca sicuramente Gajil Redfox, il Dragon Slayer presentato inizialmente come un antagonista. Estremamente potente, Gajil entrerà successivamente a far parte di Fairy Tail, dopo lo scioglimento di Phantom Lord, e sotto richiesta del Master della Gilda, Makarov.

Da subito il rapporto tra Natsu e Gajil è quello di amici/rivali, e li vedremo misurarsi in combattimento diverse volte, come successo ad esempio per Goku e Vegeta. Pensando proprio ad un parallelismo con la serie di Dragon Ball un fan, l'utente @EtheriousNd777 ha realizzato lo splendido disegno che trovate in fondo alla pagina, dove viene mostrata la Fusione Potara tra Natsu e Gajil.

Prossimamente Hiro Mashima annuncerà un nuovo progetto, e ricordiamo che è disponibile un cofanetto con i primi volumi di Fairy Tail.