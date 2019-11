Fairy Tail, un fan ha realizzato un bellissimo cosplay di Erza Scarlett!

La conclusione di Fairy Tail, dopo anni di serializzazione, ha commosso migliaia di fan. Il suo termine, infatti, sancisce la fine di un'era per lo studio A-1 Pictures, che ha animato per centinaia di puntate le avventure di Natsu e della sua gilda. Ma grazie all'enorme community, l'amore per questo franchise, tuttavia, è destinato a non scemare.

L'annuncio di 100 Years Quest ha sicuramente stupito gli appassionati, che si auguravano di vedere ancora a lungo le scorribande dei maghi di Fairy Tail. Non per niente, la community è rimstata molto attiva sui social, continuando a pubblicare con frequenza manifestazioni di apprezzamento per l'opera che ha reso Mashima sensei celebre in tutto il mondo.

Jenni.desu, famosa cosplayer, ne ha dunque approfittato per realizzare la propria interpretazione personale del personaggio di Erza Scarlett, carismatica eroina e potente mago della gilda. Le sue meravigliose armature, nel corso della serializzazione della storia, ha colmato di epicità interi combattimenti, grazie anche a un design favoloso. Nel cosplay in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, i fan hanno apprezzato con entusiasmo la creatività di Jenni, merito soprattutto di un volto adatto alla trasposizione reale del personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo delizioso cosplay? Fatecelo sapere, al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver letto il messaggio di Hiro Mashima per la conclusione dell'anime.