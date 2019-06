Fairy Tail: giungono nuove informazioni su opening ed ending theme dell'ultima stagione

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato all'apprezzatissimo Fairy Tail, anime tratto dal manga scritto e illustrato da Hiro Mashima, ha rilasciato diverse nuove informazioni legate all'opening ed ending theme dedicate all'ultima stagione dell'opera.

Andando più nel dettaglio, è stato annunciato che BiSH si occuperà d'eseguire l'opening theme della nuova serie, intitolata "More Than Like", mentre Miyuu lavorerà all'ending theme, intitolata "Exceed. Le due nuove sigle d'apertura e di chiusura verranno presentate in anteprima all'interno dello show dal 7 luglio 2019. Attualmente, Osaka☆Shunkashūtō ha prestato la sua voce per l'attuale opening theme "NO-LIMIT" mentre Miyuna ha lavorato all'ending theme "Boku to Kimi no Lullaby" (Lullaby for Me and You).

L'ultima stagione di Fairy Tail è stata presentata in anteprima in Giappone il 7 ottobre 2018, con Crunchyroll e Funimation che si stanno occupando di trasmettere il tutto con i sottotitoli in inglese. Funimation sta inoltre rilasciando le diverse puntate anche con doppiaggio inglese. Tutto lo staff di spicco della serie precedente è tornato per lavorare a quest'ultima stagione. Shinji Ishihira si trova alla direzione dell'opera, affiancato dall'A-1 Pictures and Bridge, Masashi Sogo sta lavorando alla sceneggiatura mentre Shinji Takeuchi e Toshihiko Sano si sono ritrovati impegnati con il character design. Shoji Hata e il sound designer dell'anime mentre Yasuharu Takanashi si è occupato di comporre la colonna sonora.