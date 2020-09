Fairy Tail: Gray si mostra in un nuovo sketch realizzato direttamente da Hiro Mashima

Nel corso della sua lunga corsa, il franchise di Fairy Tail si è rivelato capace di spaccare violentemente il pubblico - indipendentemente che si parli di lettori e spettatori -, il quale si è negli anni diviso tra grandi estimatori dell'opera e dei suoi protagonisti e violenti critici che non vi hanno trovato nulla di buono.

Nonostante tutto, il successo riscosso resta evidente, al punto tale che una volta giunti al sopraggiungere della tanto chiacchierata conclusione dell'opera originale, è arrivata la conferma di un sequel, ovvero Fairy Tail 100 Year Quest, serie attualmente in corso che sta proseguendo per la sua strada, parallelamente alla nuova creatura di Hiro Mashima, ovvero Edens Zero.

Come facilmente immaginabile, però, i personaggi della serie originale non sono stati mai dimenticati né dai fan - i quali hanno spesso elogiato i propri eroi attraverso cosplay e fan art realizzate con grande cura - né tanto meno dal creatore della serie stessa, ovvero proprio Mashima. Il mangaka, infatti, ha spesso pubblicato sui propri social sketch a tema pensati per tenere alto il "ricordo" dei personaggi nati dalla sua penna, e proprio recentemente l'uomo ha pubblicato un altro disegno, questa volta dedicato a Gray, intento a osservarci da oltre lo schermo, come visionabile a fondo news. Come facilmente immaginabile, sono innumerevoli i fan che hanno elogiato il lavoro e a questo punto - visti i trascorsi - resta solo da chiedersi chi sarà il prossimo personaggio che verrà immortalato in uno sketch di Mashima.