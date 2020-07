Fairy Tail: Gray è tutto muscoli nello splendido cosplay di jayemfitness

Nonostante l'opera magna di Hiro Mashima sia ormai terminata da un pezzo anche nella sua controparte animata, Fairy Tail continua ancora oggi a essere una delle opere di stampo shonen più popolari quanto in patria che in occidente. A ragione di ciò, dunque, vi sono le innumerevoli manifestazioni di creatività curate dai fan.

Ad ogni modo, il sensei non è rimasto con le mani in tasca per tutto questo periodo dalla fine di Fairy Tail, anzi, si è immediatamente messo all'opera sulla sua nuova opera, EDENS ZERO, che tra l'altro godrà presto di una serie animata. In onore dell'affetto che gli appassionati provano per il franchise, sono davvero tante le manifestazioni di creatività che i fan dedicano saltuariamente ai personaggi dell'iconica gilda, proprio come dimostra questo splendido cosplay di Erza.

Ed è sempre in quest'ottica che si collega l'ultima interpretazione personale realizzata da jayemfitness. Grazie alla sua passione per l'arte del cosplay e per la palestra, jayem è riuscito a rappresentare ottimamente Gray Fullbuster, uno dei protagonisti dell'opera nonché uno dei maghi più forti di Fairy Tail. Nella fattispecie, dunque, l'acerrimo rivale e amico di Natsu è ritratto con "l'ice make: cannon", una delle tecniche più forti del mago sopracitato.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione che potete ammirare in calce alla notizia, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.