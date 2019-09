Fairy Tail: Happy no Daiboken, sta per concludersi la prima parte del manga

L'universo di Fairy Tail non si è concluso con il manga principale né terminerà con la chiusura della serie animata. Infatti, il mondo di maghi creato da Hiro Mashima ha reso possibile la creazione di tanti spin-off, di cui uno dei più famosi è indubbiamente il sequel diretto Fairy Tail: 100 Years Quest, ma c'è anche Fairy Tail: Happy no Daiboken.

Proprio in merito a quest'ultimo spin-off dedicato all'Exceed Happy sono arrivate novità. Il noto store Amazon ha messo in lista il quarto volume di Fairy Tail: Happy no Daiboken di Kenshiro Sakamoto come "la fine della prima parte del manga". Il volume sarà pubblicato da Kodansha il 9 ottobre. Ciò potrebbe implicare che la storia di Happy subirà una pausa momentanea nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Kenshiro Sakamoto ha iniziato la pubblicazione di questa storia del mondo di Fairy Tail su Magazine Pocket di Kodansha, applicazione dedicata ai soli manga digitali della casa editrice, nel luglio 2018. Come si può intuire dal nome, Fairy Tail: Happy no Daiboken segue le avventure di Happy, fedele compagno di Natsu Dragneel. A breve, Hiro Mashima lancerà Heros, un nuovo manga in cui unirà tutti i protagonisti dei suoi manga, ci sarà anche Happy?