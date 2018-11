Fairy Tail: Happy no Daiboken, spunta in rete la copertina del primo volume

Negli ultimi giorni è spuntata in rete la buffa copertina del primo volume di Fairy Tail: Happy no Daiboken (lett. Fairy Tail: Happy Adventure), ossia il recente spin-off incentrato sulla simpatica mascotte di Fairy Tail: Happy, l'Exceed che accompagna il protagonista Natsu Dragoneel in tutte le sue avventure magiche.

Visionabile in calce all’articolo, la copertina del volume immortala Happy con le spiegate mentre questo sorvola un villaggio a prima vista mai comparso nel fumetto principale di Fairy Tail. Disegnato da Kenshiro Sakamoto sotto al supervisione di Hiro Mashima, lo spin-off dovrebbe infatti essere una parodia comica molto simile a quella che lo stesso Mashima, anni fa, dedicò alla mascotte di RAVE - The Groove Adventure, pertanto è assai probabile che questo utilizzi location e personaggi inediti.

Sfortunatamente l’opera risulta ancora inedita nel nostro paese, ma dal momento che l’editore Star Comics sta pian piano pubblicando tutti gli spin-off di Fairy Tail, siamo assolutamente certi che il fumetto non tarderà poi molto ad approdare anche in Italia. Nel corso del recente Lucca Comics & Games, ad esempio, l’editore ha annunciato che nei primi mesi del 2019 darà il via alla pubblicazione degli spin-off intitolati Fairy Girls e Fairy Tail - Side Stories, seguiti a breve anche da EDENS ZERO - il nuovo fumetto di Mashima.