Fairy Tail: Hiro Mashima celebra il NaLu Day con uno sketch molto speciale

La popolarità di Fairy Tail potrebbe essere diminuita col passare del tempo, ma l'autore Hiro Mashima torna periodicamente sui social per condividere con la sua community alcuni sketch e disegni inediti riguardanti i protagonisti. Stavolta i soggetti sono stati Natsu e Lucy, e non è stato un caso decidere di pubblicare un loro disegno il 26 luglio.

Come molti di voi ricorderanno infatti, l'ultimo capitolo dell'opera che ha reso celebre Mashima in tutto il mondo, è stato pubblicato proprio il 26 luglio del 2017. Dopo quasi undici anni di pubblicazione la rivista Weekly Shonen Magazine, edita da Kodansha, ha concluso la storia di Natsu Dragonil, Lucy Herathphilia, Happy e di tutti gli altri personaggi che hanno fatto parte della loro straordinaria avventura nel mondo di Earthland.

Questa non è tuttavia l'unica motivazione dietro la data di pubblicazione dello sketch, riportato nel post di Mashima stesso che trovate in calce. Il 26 luglio è infatti considerato il NaLu Day, sia in Giappone che nel resto dei paesi dove è presente una community attiva legata alla serie. Per onorare la relazione tra i due protagonisti il mangaka ha quindi deciso di ritrarli in un tenero abbraccio.

