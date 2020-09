Fairy Tail: Hiro Mashima condivide altri dettagli sulla sessione di autografi virtuali

Gli appassionati delle opere di Hiro Mashima potranno partecipare all'estrazione di un disegno autografato dall'autore di Fairy Tail. Il celebre mangaka giapponese ha quindi condiviso altri dettagli sull'evento.

A partire dal prossimo 15 settembre fino al 30 dello stesso mese sarà possibile registrarsi al sito presente nel tweet di Hiro Mashima linkato in calce alla notizia, una volta fatto si dovrà aspettare per sapere se si è tra gli 80 fortunati che si aggiudicheranno un disegno autografato dall'autore. Il concorso è aperto ai fan giapponesi, americani, cinesi, francesi ed italiani, mentre l'evento si terrà il 17 ottobre alle 21, ora italiana. Secondo quanto fa sapere l'autore di Fairy Tail, l'iniziativa durerà 2-3 ore e permetterà a dei fan di chiedere una illustrazione personalizzata a Hiro Mashima, famoso anche per opere quali Rave ed Edens Zero e i cui personaggi saranno oggetto dei disegni.

La sessione virtuale di autografi è stata organizzata a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha sospeso molti dei voli per l'estero e agli incontri che Hiro Mashima aveva in programma. Nel frattempo Star Comics ha annunciato di essere al lavoro su una raccolta di Fairy Tails, edizione speciale che contiene i primi due volumi della serie, del prequel e di Edens Zero.