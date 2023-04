Fairy Tail: Hiro Mashima vi consiglia questo manga molto sottovalutato

Nell’industria dei manga, vista l’enorme competitività alimentata dalle case editrici, è sempre difficile per un mangaka inserirsi e crearsi una sua fanbase, ed è ancora più raro che degli autori consiglino il lavoro di altri. Hiro Mashima, mangaka di Fairy Tail ed Edens Zero, è però un’eccezione, e ha consigliato un’opera ai suoi lettori.

L’autore che ha ideato la storia e le avventure di Natsu, della gilda Fairy Tail, e di Shiki Granbell a capo della Edens Zero, ha infatti proposto ai fan di dedicare del tempo alla lettura di una serie uscita nel 2022 ed edita dalla casa editrice Kodansha. Si tratta di Bokura no Souretsu, attualmente in corso in Giappone e caratterizzata da una storia molto cupa, dai toni oscuri e caratterizzata da uno stile piuttosto pulito.

È la prima opera serializzata dell’autore Yuki Asagiri, e, come potete vedere anche dal post di @MangaMoguraRE riportato in fondo alla pagina, sembra aver particolarmente colpito il maestro Mashima. La storia, per quanto sia lontana da quelle narrate da Mashima stesso, tratta di una malattia sconosciuta che ha tramutato alcuni esseri umani in hotoke, dei mostri dall’aspetto di serpenti.

Per sterminare questa particolare specie è nata un’organizzazione che agisce però seguendo metodi totalmente immorali. Saijo Kaito, ragazzo attratto da Rina Tamami, si ritroverà presto a fare i conti con l’odio della ragazza nei confronti dell’organizzazione, e ad avvicinarsi pericolosamente al mondo dei mostruosi non morti. E voi eravate a conoscenza di questa serie piuttosto recente? Seguirete il consiglio di Mashima? Fatecelo sapere nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che Mashima ha già in mente un nuovo manga, e vi lasciamo alla storia dell’anime di Fairy Tail.