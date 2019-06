Fairy Tail, Hiro Mashima dedica la sua ultima illustrazione alla coppia Gruvia

Lo abbiamo notato più volte quanto il patriottismo del sensei Hiro Mashima non riesca ad allontanarlo dall'opera che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Fairy Tail è il titolo al quale il maestro deve il suo successo e la sua fama mondiale, grazie a dei personaggi ancora vivi nell'immaginario collettivo.

Nonostante la produzione dell'anime non sia ancora terminata, seppur si stia inesorabilmente avvicinando agli eventi conclusivi della storia, il fandom è ancora incredibilmente attivo nelle community dedicate di Fairy Tail. E questo si evince particolarmente proprio nel lavoro del suo creatore che, nonostante sia alle prese con EDENS ZERO, la sua nuova opera, non ha dimenticato nemmeno per un istante la sua adorata gilda.

Infatti, è proprio con la sua ultima illustrazione postata sul proprio profilo Twitter che omaggia due dei personaggi più amati dell'intero franchise, ovvero Gray e Juvia. La coppia, affettuosamente chiamata Gruvia dai fan, è stata molte volte al centro di pettegolezzi e speculazioni che hanno poi, finalmente, trovato conferma canonicamente grazie proprio a Mashima sensei, abilissimo nel dare ai fan proprio ciò che vogliono. Nel disegno in questione, dunque, vengono raffigurati i due personaggi con la peculiarità che Juvia è rappresentata in una tenera versione felina mentre è tenuta in braccio dal suo amato mago del ghiaccio.

L'illustrazione, ironicamente, si colloca a un mese esatto dal disegno che ha visto protagonisti Natsu e Lucy, l'altra adorata coppia di Fairy Tail, che sancisce ancora una volta il grande influsso mediatico che questo titolo è in grado di dare a diversi anni dalla sua conclusione. Non ci stupiscono, alla fine fine, le reazioni positive che gli appassionati del titolo lasciano sotto ogni sketch di Hiro Mashima, supportandolo caldamente nel suo amato lavoro a cui ha sempre dedicato la stragrande parte delle sue energie.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione Gruvia del mangaka più lavoratore al mondo?