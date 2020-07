Fairy Tail: Hiro Mashima festeggia il Natsu Day con un'illustrazione esclusiva

Da diversi anni Hiro Mashima ha interrotto i lavori su Fairy Tail, la sua opera più famosa. Pubblicata su Weekly Shonen Magazine per oltre un decennio, ha affascinato tantissimi lettori che ancora oggi dimostrano di tenere al franchise. La storia però continua grazie a Fairy Tail: 100 Years Quest, sequel, e ai disegni di Hiro Mashima.

Nonostante il lavoro su EDENS ZERO e sugli spin-off come Hero's che produce di tanto in tanto, Hiro Mashima si diletta anche nel riempire la sua pagina Twitter con disegni basati sui personaggi di Fairy Tail. Talvolta si concede illustrazioni normali, altre volte molto più osé con Lucy in bella vista, altre volte dedicata a coppie come Erza e Jellal che scatenano l'immaginazione dei fan.

Stavolta però Hiro Mashima si è concentrato su Natsu Dragneel, storico protagonista di Fairy Tail. Il 2 luglio 2020 il mangaka ha pubblicato l'immagine che potete vedere in basso e lo ha fatto per un certo motivo: il 2 luglio è infatti la data scelta dai fan per festeggiare il "Natsu Day", una giornata dedicata al protagonista.

Il ragazzo è ritratto di spalle mentre osserva qualcosa in lontananza. Indossa un pantalone grigio e naturalmente senza maglietta. Non manca inoltre l'onnipresente sciarpa che ha al collo.