Fairy Tail: Hiro Mashima mostra ai fan la storia d'amore tra Erza e Jellal

Nel corso di Fairy Tail, i fan hanno avuto la possibilità di shippare i propri personaggi preferiti e, al termine del manga principale, Hiro Mashima ha confermato in modo più o meno palese diverse coppie. Da quella platonica dei protagonisti Natsu e Lucy, ai più ovvi Gajille e Levi, molta attenzione è stata data anche a Erza e Jellal.

Durante il corso del manga di Fairy Tail abbiamo potuto osservare più volte l'affinità che c'era tra questi due personaggi, che si conoscono da tempo immemore. E come è capitato anche ad altri personaggi, Hiro Mashima ha approfondito le varie relazioni tramite degli sketch e disegni postati sulla propria pagina Twitter.

Il prolifico mangaka non ha infatti abbandonato Fairy Tail nonostante il lavoro su EDENS ZERO e Hero's, mostrandoci la coppia Erza-Jellal in un momento molto intimo. Come potete vedere dalla foto in calce, i due si stanno lavando i denti davanti a uno specchio, fianco a fianco. Jellal è palesemente più imbarazzato di Erza mentre i due sono nudi, almeno per quello che è dato capire. Vi è piaciuto questo disegno?

I personaggi di Fairy Tail continuano ad essere amati dai fan, tanto che non si fermano i travestimenti: di recente è infatti arrivata una splendida Erza Scarlett in armatura.