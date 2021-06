Fairy Tail: Hiro Mashima omaggia Juvia con un sorprendente sketch

Seguire il profilo Twitter di Hiro Mashima è ormai divenuto un piacere. Il mangaka giapponese sta abituando i suoi follower nel migliore dei modi, continuando a regalare sketch inediti da utilizzare come sfondi. L'ultimo sketch è un omaggio a una delle protagoniste di Fairy Tail.

Sebbene l'eroina principale di Fairy Tail sia Lucy Heartfilia, altre protagoniste sono riuscite a fare breccia nel cuore dei fan. Una di queste è Juvia Lockster, soggetto del nuovo sketch di Hiro Mashima.

Fairy Tail è giunto alla conclusione da ormai diversi anni, ma i suoi protagonisti continuano a risuonare nell'animo della community. A mantenere vivo questo interesse per l'opera è lo stesso autore, che nonostante gli impegni con EDENZ ZERO, condivide spesso alcuni schizzi dei personaggi preferiti dal fandom.

Per celebrare il Juvia Day, che si tiene il 3 giugno, il mangaka giapponese ha pubblicato sul suo Twitter uno splendido artwork in cui la bellissima eroina affronta una fredda giornata piovosa. Scosciata e sensuale, Juvia imbraccia un ombrello per ripararsi da un acquazzone.

Cosa ve ne pare di questo sketch realizzato da Mashima? Apprezzate gli sforzi del mangaka per mantenere viva la sua community? Nel frattempo, ecco i dieci personaggi più forti di Fairy Tail. In precedenza, Mashima ha testato una modifica di Twitter con un simpatico sketch su Fairy Tail.