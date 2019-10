Fairy Tail: Hiro Mashima parla della nuova serie Hero's su Twitter

Hiro Mashima è un autore instancabile. Dopo aver finito Fairy Tail si era lanciato immediatamente nella gestione di Edens Zero, e ora ha annunciato una nuova serie crossover che riunirà le sue tre opere: Rave Master, Fairy Tail ed Edens Zero.

L'opera prende il nome di Hero's, e Mashima l'ha celebrata attraverso il suo profilo Twitter regalandoci qualche dettaglio in più sulla sua pubblicazione. Di seguito vi lasciamo la traduzione delle sue parole:

"La nuova serie HERO'S ha iniziato oggi la sua pubblicazione! Nonostante sia una miniserie, grazie per il tuo supporto. Edens Zero continuerà ad essere pubblicato senza pause di sorta, e Fairy Tail 100 Years continuerà ad essere settimanale durante il rilascio di Hero's".



Al momento la lettura del primo capitolo è disponibile presso il sito dell'editore Kodansha, e catapulta i personaggi immediatamente nel vivo dell'azione. Natsu si è già presentato agli altri eroi di Mashima, e nel corso dei restanti nove capitoli si dipanerà la narrazione. Ciò che sorprende, dalle dichiarazioni dell'autore, è il fatto che l'inizio della nuova serie non inficerà sulla pubblicazione delle altre, confermando ancora una volta l'infaticabilità del mangaka.

Fairy Tail è una serie creata dall'autore Hiro Mashima per Weekly Shonen Magazine di Kodansha, iniziata nel 2006 ed andata avanti fino al 2017 mettendo a segno oltre sessanta milioni di copie. La serie è ambientata in un mondo fantasy, all'interno del quale Natsu è il protagonista di tutta la vicenda, coadiuvato da una pletora di personaggi che lo accompagneranno per tutto lo svolgimento dell'opera.

