Fairy Tail: Hiro Mashima pubblica una bellissima nuova illustrazione a colori

Ormai sappiamo tutti come Hiro Mashima sia una persona impegnata. Un mangaka molto prolifico, costantemente a lavoro su nuove opere. Diciamo pure, con la matita sempre in mano. E anche se la sua opera più grande, Fairy Tail, capace di renderlo famoso in tutto il mondo è conclusa da un po', l'autore sembra non averlo affatto dimenticato.

Proprio come testimonia il post apparso in queste ore sul profilo Twitter ufficiale di Mashima-sensei, il quale mostra una nuova e splendida illustrazione che il mangaka ha realizzato per ricordare Fairy Tail.

Come potete vedere in calce all'articolo, il disegno, che porta la firma inconfondibile del maestro, ritrae due personaggi iconici del mondo di Natsu e compagni, ovvero: Erza e Jellal. Con la prima che sembra davvero felice di stare al fianco dell'uomo che ama, mentre il secondo, sicuramente altrettanto contento, però pare piuttosto trattenuto dall'imbarazzo.

Quando un mangaka ci fa dono di illustrazioni come queste, non possiamo che esserne felici. Soprattutto se l'autore in questione non è uno qualsiasi ma Hiro Mashima, il cui stile è amato e apprezzato da tantissimi appassionati in tutto il mondo.

Vi ricordiamo che nel mese di ottobre ha anche fatto il suo debutto ufficiale Hero's, il nuovo manga dal papà di Fairy Tail, il quale ha presentato l'opera con una bellissima illustrazione promozionale di Natsu, Haru e Shiki.

Cosa ne pensate di questo nuovo disegno che vede Erza e Jellal insieme? Fatecelo sapere nei commenti.