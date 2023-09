Fairy Tail: Hiro Mashima pubblica un'illustrazione piccante dedicata a Gray e Juvia

Il creatore di Fairy Tail ha davvero dato il massimo con uno sguardo piuttosto appassionato alla vita privata di Gray Fullbuster e Juvia Lockser con un nuovo sketch condiviso con i fan! Fairy Tail è uno dei franchise d'azione e fantasy più popolari oggi in circolazione.

È vissuto ben oltre la fine della sua serie originale grazie al creatore della serie Hiro Mashima che continua a mostrare amore per il franchise non solo con un manga sequel diretto ma con tonnellate di schizzi speciali per i personaggi mantenendoli in vita con i fan in modi nuovi.

Ciò include mostrare più coppie preferite dai fan che si sono formate nel corso dell'anime. Lo stesso vale anche per coppie improbabili di Fairy Tail come Gray e Juvia, che finirono per diventare ufficiali quando la serie finì.



Per i fan che sperano di vedere ancora di più la dinamica Gray x Juvia, il creatore della serie Fairy Tail Hiro Mashima ha messo in mostra il duo ancora più di quanto i fan si aspettassero con una nuova opera d'arte piena di vapore che mostra un momento intimo tra il duo con fan su X (precedentemente noto come Twitter).

Hiro Mashima sta attualmente lavorando all'arco finale della sua serie successiva, Edens Zero , e sta già iniziando il suo prossimo manga con Dead Rock , ora iniziando con Kodansha . Ma il franchise di Fairy Tail si ramificherà ancora di più poiché il manga sequel ufficiale, Fairy Tail: 100 Years Quest, riceverà un adattamento anime nel prossimo futuro. Tuttavia, una data di uscita deve ancora essere annunciata per l'anime sequel, quindi se vuoi iniziare subito con il manga sequel prima della première dell'anime, Fairy Tail: 100 Years Quest.

"Natsu, Lucy, Happy, Erza e l'intera gilda Fairy Tail sono tornati in azione! E hanno deciso di affrontare la '100 Years Quest' - un lavoro nessuno ha osato affrontarlo fin dalla fondazione della gilda, più di un secolo fa. Una città misteriosa, uno spirito sconcertante, un nuovo terribile nemico... e un nuovo continente da esplorare. Quando sei con veri amici, le avventure non finiscono mai!".