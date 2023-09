Fairy Tail: Hiro Mashima pubblica una piccante illustrazione di Gray!

Il creatore di Fairy Tail ha dato il massimo ancora una volta con uno dei personaggi preferiti dai fan con una nuovissima illustrazione dedicata a Gray Fullbuster che mostra perché Gray è uno dei migliori combattenti!

Hiro Mashima sta attualmente lavorando su una nuovissima serie manga, Dead Rock, con tutti i tipi di nuovi personaggi e una nuova ambientazione selvaggia, ma il creatore ha ancora molto amore per i suoi lavori passati.

I fan amano vedere quanto Hiro Mashima sia attivo sui social e quanto tenga al proprio pubblico, che ogni giorno lo supporta con delle dolci parole sulle sue opere. Recentemente Hiro Mashima ha dedicato degli sketch alle migliori coppie di Fairy Tail e i suoi seguaci su Twitter sono letteralmente impazziti!

Il creatore di Fairy Tail ha già attirato molta attenzione da parte dei fan della serie con alcuni sketch in cui mostrava apertamente al pubblico quali fossero i suoi personaggi preferiti. Uno fra questi è proprio Gray Fullbuster, che è stato uno dei personaggi di spicco della gilda Fairy Tail grazie ai suoi gelidi poteri magici e alla resistenza ai vestiti.

L'ultima illustrazione di Hiro Mashima vede proprio Gray a torso nudo, il cui tweet è possibile visionarlo al termine dell'articolo. Se non volete perdervi alcuna illustrazione dell'autore, allora dovreste proprio seguire il profilo ufficiale @hiro_mashima su X.

Hiro Mashima sta attualmente concentrando la maggior parte dei suoi sforzi nel portare ufficialmente a termine la serie manga di Edens Zero e nel far iniziare Dead Rock, ma Fairy Tail è tutt'altro che finito. Esiste una serie sequel ufficiale intitolata Fairy Tail: 100 Years Quest, edito in Italia da Star Comics, e presto lancerà un suo adattamento anime ufficiale.