Fairy Tail, Hiro Mashima sprona i fan: 'Inviatemi le vostre creazioni, le adoro!'

Hiro Mashima è indubbiamente uno dei mangaka più socievoli in circolazione, e non è raro vederlo comunicare con i fan attraverso il proprio profilo Twitter. Al momento diversi appassionati sono in attesa di novità legate al suo nuovo progetto ma, recentemente, l'autore ha dichiarato di essere ugualmente interessato alle creazioni dei propri fan.

Come potete vedere in calce, Mashima ha pubblicato il seguente post: "A proposito ragazzi, apprezzo particolarmente le vostre fan art, mi rendono molto felice. Ne ho viste tantissime, che Twitter stia cercando di dirmi qualcosa?". A quanto pare la cronologia dell'autore sarebbe piena di illustrazioni, notizia che non può che rendere felici i fan.

Hiro Mashima è l'autore di Fairy Tail, Rave Master e del più recente Eden Zero, per il quale è stato recentemente confermato un adattamento anime. Le sue opere sono famose anche in Italia, e non è certo raro imbattersi in fan art dedicate ai suoi migliori personaggi. Vederlo comunicare direttamente con la fanbase non è che la riprova della sua passione verso questo media.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Eden Zero? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se siete fan del mangaka poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata all'artwork realizzato in occasione del Natsu Day.