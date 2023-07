Fairy Tail: Hiro Mashima svela la coppia migliore dell'anime con uno sketch

L'anime di Fairy Tail si è concluso da diversi anni, eppure l'autore della serie Hiro Mashima non si ferma: dopo Edens Zero e la nuova serie di manga Dead Rock, il disegnatore e sceneggiatore è più forte che mai. Tuttavia non si allontana dal proprio primo capolavoro, omaggiando i fan con un disegno.

Sicuramente Hiro Mashima non porta solo grandi combattimenti nelle proprie opere, ma sa ben soddisfare i lettori quando si parte di romanticismo. Precedentemente ha mostrato la coppia Natsu e Lucy in uno sketch, ma adesso il genere è totalmente diverso.

Mashima ha pubblicato su Twitter dei bellissimi disegni per omaggiare i fan del loro supporto, illustrando le coppie più popolari di Fairy Tail, che siano canon o meno. Ogni coppia si trova in una posa diversa su un divano, rendendo il regalo ancora più tenero.

Hiro Mashima si è già precedentemente lasciato sfuggire che i suoi preferiti sono i protagonisti Natsu e Lucy, che qui danno il via al tributo, con la ragazza seduta sulle gambe di lui. Grey e Juvia si trovano nella medesima posizione, e anche se il mago a torso nudo sembra infastidito come suo solito, è impossibile non notare il rossore!

Erza e Jellal, al contrario, sembrano molto più intimità, seduti l'uno accanto all'altra abbracciati, mentre Levy e Gajeel completano il tutto mentre sono entrambi comodamente seduti sul divano. Tutti i personaggi sono con dei vestiti diversi dal loro solito, con dei comodi abiti per la casa.

Hiro Mashima sta per tornare con Dead Rock, il primo manga scolastico dell'autore, che vedrà i protagonisti nell'Accademia dei Demoni.