Fairy Tail: Hiro Mashima svela il segreto del successo

L'instancabile Hiro Mashima, uno degli autori manga più dediti al proprio lavoro, è diventato un fenomeno del settore grazie a Fairy Tail, titolo che è riuscito ad appassionare milioni di fan in tutto il mondo. Ma qual è stata la chiave del successo dell'opera secondo il mitico sensei?

Il mangaka, recentemente, ha partecipato a un'intervista in cui ha svelato alcune curiosità in merito alla sua opera, come alcuni chiarimenti sul destino di Makarov. Inoltre, Mashima ne ha approfittato per rivelare aneddoti sul proprio lavoro, nonché dettagli cruciali sulla serializzazione di un'opera settimanale. Tra le informazioni che ha raccontato, l'autore ha aggiunto alcune parole in merito alla chiave del successo di Fairy Tail, nonché l'elemento che lo ha spronato a dare il massimo settimana dopo settimana.

Durante la serializzazione di Rave, il manga antecedente a Fairy Tail, l'opera rischiò fortemente la cancellazione, al punto che il mangaka fu costretto ha inserire le parti interessanti dell'opera molto prima rispetto al tempo previsto. L'esperienza accumulata con la precedente opera lo convinse a tenere meno assi nella manica possibile, in modo tale da rendere affascinante l'avventura di Natsu in ogni momento.

Un altro degli elementi chiave consiste nel disegnare a favore degli appassionati, e non secondo i gusti personale dell'autore. Per Mashima è stato cruciale realizzare una storia che appagasse i lettori anziché la propria volontà. Spesso, infatti, il sensei finì per scontrarsi con il suo editor nei riguardi della trama, in quanto il tutto era creato appositamente per incontrare i gusti dei lettori. Quest'ultima necessità, dunque, divenne persino il fine ultimo di Hiro Mashima, nonché la propria personale valvola motivazionale durante il lavoro.

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole del mangaka? Diteci la vostra con un commento qua sotto.